Chuvas na Bacia do Rio Acre elevam nível da água em 6 centímetros, que marca 1,51metro

As chuvas registradas nessa quinta-feira, 8, na Bacia do Rio Acre, fizeram com que o manancial tivesse um aumento de nível nas últimas 24 horas.

Conforme a Defesa Civil de Rio Branco, o nível na manhã desta sexta-feira, 9, é de 1,51m, o que representa seis centímetros a mais do que o registrado na mesma hora de ontem.

Apesar de parecer pouco, o aumento é considerável, já que na atual fase crítica do manancial, alguns centímetros representa uma melhoria considerável de lâmina de água para o verão amazônico.

Com o acréscimo, o nível está agora a 26 centímetros da menor cota histórica, registrada em outubro de 2022, quando o manancial atingiu 1,25m.

Tanto a prefeitura de Rio Branco, quanto o governo do estado, já decretaram Situação de Emergência por conta da estiagem prolongada e o risco de uma escassez de recursos hídricos.