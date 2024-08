Advogada Laryssa Costa é eleita Miss Universe Acre 2024

Laryssa Costa, de 30 anos, advogada, mãe de duas meninas e natural de Feijó, foi eleita Miss Universe Acre 2024 após desfile realizado na noite dessa quinta-feira, 8, no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco. A coroa foi entregue pela xapuriense Ludimila Souza, de 21 anos, que havia sido eleita em 2023. A segunda posição ficou com Daiane Farias, de 23 anos, estudante de pedagogia e natural de Tarauacá. Em terceiro lugar ficou Leonayra Luana, de 21 anos, estudante de medicina e natural de Brasiléia, enquanto Ana Luiza, de 22 anos, estudante de nutrição e natural de Cruzeiro do Sul, ficou em quarto.

Emocionada, Laryssa foi abraçada pelas filhas e expressou o orgulho de poder representar a mulher acreana. “Sinto muito orgulho de representar, a partir de hoje, a figura da mulher acreana, a mulher real. Estou muito feliz por fazer parte da história da nova era do mundo Miss, que une beleza com propósito”, afirmou.

A nova miss também compartilhou seus planos para seu reinado. “Espero que durante o meu reinado eu consiga inspirar outras mulheres, convencendo-as de sua capacidade, competência e propósito.”

Laryssa Costa representará o Acre na final do Miss Universe Brasil, que será realizada no dia 19 de setembro em São Paulo. Além de garantir uma vaga para a etapa nacional, a vencedora receberá R$ 1 mil em semijoias, R$ 4 mil em dinheiro e contratos com patrocinadores.

Como foi o concurso

O concurso avaliou as candidatas em critérios como elegância, beleza, postura, ação social, passarela e simpatia. As nove participantes desfilaram em três trajes: normal, de banho e de gala. Na primeira etapa, cinco candidatas foram eliminadas, restando Daiane Farias, Ana Luiza, Leonayra Luana e Laryssa Costa na fase final.

Na segunda fase, as finalistas responderam a perguntas sobre suas metas para trazer a coroa do Miss Brasil ao Acre. Todas destacaram a valorização da cultura acreana no desfile nacional que será realizado em São Paulo. Em seguida, fizeram um último desfile para o corpo de jurados.

O coordenador do evento, Alex Thomas, destacou a dificuldade de organizar um desfile dessa magnitude e ressaltou que o objetivo é colocar as candidatas acreanas no topo nacional. “Já estávamos preparados para os desafios, pois nada é fácil. Organizar um evento desse porte não é simples. Mas agora, vamos focar em continuar elevando o nível das candidatas e colocar as melhores no topo, que é o mais importante”, declarou.

Estiveram presentes no evento a prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia, e seu esposo, o ex-deputado federal Jesus Sérgio, além do deputado estadual e candidato a prefeito, Emerson Jarude, acompanhado de sua namorada, Ana Paula Correia.

FOTOS DE SÉRGIO VALE: