Brasil supera Itália e conquista medalha de bronze inédita no judô por equipes

O Brasil superou, neste sábado (3), a Itália na disputa do judô por equipes e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. É a primeira vez na história que o país chega ao pódio na categoria.

Com o resultado, o Brasil chega a 8 medalhas no total, sendo 4 apenas no judô nessas Olimpíadas − antes, conquistou o ouro com Bia Souza, prata com Willian Lima e bronze com Larissa Pimenta.

A supera a alcançada nas Olimpíadas de Londres, em 2012, quando o país encerrou sua participação com 1 medalha de ouro e 3 de bronze na modalidade.

Na disputa por equipes, o Brasil iniciou a corrida derrotando o Cazaquistão por 4 a 2. Depois, perdeu para a Alemanha por 4 a 3. Na repescagem, superou a Sérvia por 4 a 1 − o que permitiu a disputa pelo bronze com os italianos.

Contra a equipe da Itália, o Brasil chegou a abrir vantagem de 3 a 1 (com as vitórias de Rafael Macedo, Bia Souza e Rafaela Silva), mas sofreu o empate. Com isso, a decisão da medalha ficou para uma luta de desempate.

No combate final, a brasileira Rafaela Silva aplicou um waza-ari na italiana Veronica Toniolo, em golpe que não foi marcado inicialmente pela arbitragem, mas concedido após revisão no VAR.

Os atletas Rafaela Silva, Ketleyn Quadros, Bia Souza, Daniel Cargnin, Rafael Macedo, Rafael Silva, Willian Lima, Guilherme Schimidt, Larissa Pimenta e Leonardo Gonçalves formaram a lista de inscritos pelo Brasil para as lutas por equipe no judô neste sábado.