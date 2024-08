Rebeca Andrade conquista a prata no salto e chega a cinco medalhas olímpicas

Rebeca Andrade segue fazendo história na ginástica artística. No começo da tarde deste sábado (3), na Arena Bercy, a brasileira foi prata no salto e ganhou a terceira medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A ginasta foi peça essencial no bronze por equipes femininas e chegou à prata no individual geral . O ouro no salto ficou com a americana Simone Biles , enquanto a também americana Jade Carey ficou com o bronze para fechar o pódio.

Como foi a disputa?

Simone Biles foi a quarta a se apresentar e logo mostrou que era a favorita ao ouro: com salto de dificuldade de 6.400, teve uma execução de 9.400 e uma penalização de -0.1 para ficar com nota final de 15.700. Na sequência, fez um salto mais conservador, com dificuldade 5.600 e execução de 9.300 para tirar 14.900. A média, portanto, foi de 15.300.

Rebeca Andrade foi a sexta a saltar e trouxe os movimentos mais difíceis logo na primeira apresentação: chegou aos 15.100 com dificuldade de 5.600 e execução de 9.500. Na sequência, um salto ligeiramente inferior: 14.833, com dificuldade de 5.400 e execução de 9.433. Teve média de 14.966.

A disputa pelo bronze, então, ficou indefinida até o fim. A norte-coreana An Chang Ok ia ficando com a medalha após tirar 14.216, mas a americana Jade Carey, última a se apresentar, conseguiu 14.733 e 14.200 para ficar com média de 14.466 e ir ao pódio.

Rebeca Andrade no panteão olímpico brasileiro

A prata no salto foi a terceira medalha de Rebeca Andrade em Paris 2024, já que tinha sido bronze por equipes femininas e prata no individual geral. Em Tóquio 2020, a brasileira foi ouro no salto e prata no individual geral.

Assim, com cinco pódios, a ginasta se igualou aos velejadores Robert Scheidt (dois ouros, duas pratas e um bronze) e Torben Grael (dois ouros, uma prata e dois bronzes) como únicos brasileiros com cinco medalhas olímpicas na história.

Todas as medalhas do Brasil em Paris 2024

O Brasil já tinha conquistado outras oito medalhas na Olimpíada de Paris. Três delas vieram com os judocas Willian Lima, prata na categoria até 66kg; Larissa Pimenta, bronze na categoria até 52kg; e Beatriz Souza, ouro no +78kg. Os brasileiros também trouxeram o bronze na disputa por equipes mistas do judô.

Outras duas vieram na ginástica: uma, com o time feminino, bronze na final por equipes; outra, com Rebeca Andrade, prata no individual geral feminino. A skatista Rayssa Leal, bronze no skate street feminino; e o marchador Caio Bonfim, ganhador da prata; também foram ao pódio.