Jogo do Campeonato Brasileiro Série B tem 48 torcedores e renda inferior a salário mínimo

O confronto entre Brusque e América-MG, nesta sexta-feira (2), registrou o pior público desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Apenas 48 torcedores estiveram presentes na Ressacada, em Santa Catarina, para acompanhar o confronto da 19ª rodada. A renda do jogo foi de R$ 1300, valor inferior aos R$ 1,412 pagos em um salário mínimo.

Anteriormente, o menor público desta Série B havia sido também em uma partida do Brusque. Diante do Novorizontino, a Ressacada contou com 374 torcedores, que acompanharam um empate por 0 a 0 entre as equipes. O duelo foi válido pela 8ª rodada da Segunda Divisão.

O Brusque não tem jogado em seu estádio, o Augusto Bauer, que passa por reformas. Enquanto isso, o time quadricolor tem atuado em diferentes lugares, o que justifica a queda de público nos jogos. Antes de mandar suas partidas na Ressacada, eles estiveram no Estádio Dr. Hercílio Luz – o Gigantão das Avenidas, em Itajaí.

Apesar de a adesão de ingressos ter sido baixa, a partida tem grande importância para as pretensões tanto do América quanto do Brusque no campeonato. O Coelho briga na parte de cima da tabela e começou a rodada na quinta colocação, com 29 pontos. Já o quadricolor está na 18ª colocação, com 19 pontos.