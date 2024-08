Botafogo acorda no 2º tempo, mas só empata com o Bahia e perde a liderança

Bahia e Botafogo empataram sem gols neste domingo (25), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O alvinegro carioca somou 47 pontos e ficou com a vice-liderança após vitória do Fortaleza. O tricolor baiano chegou a 39, ocupando a 5ª colocação na tabela.

O próximo compromisso do Bahia é pela Copa do Brasil, contra o Flamengo, na quarta (28). O Botafogo tem a semana livre e joga somente no sábado (31), contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

Como foi o jogo

Nada de emoção. As estatísticas do primeiro tempo refletem o que foi o jogo na Arena Fonte Nova. Com apenas uma finalização certa no alvo e cinco cartões amarelos distribuídos durante toda a etapa, faltou futebol e sobraram paralisações. O time da casa ficou mais perto do gol com Kanu, mas faltou mais capricho para passar pelo goleiro John.

Ficou no quase. O Botafogo reagiu no segundo tempo para buscar um gol e não depender de outros resultados da rodada para ficar com a liderança. Em duas oportunidades, o time de Artur Jorge acertou a trave e assustou a torcida tricolor. Quando a finalização teve direção certa, Marcos Felipe salvou. Além de melhorar ofensivamente, o Glorioso também acertou a marcação e complicou as criações do Bahia, que só voltaram a acontecer nos minutos finais. John também precisou trabalhar para evitar o gol dos mandantes.

Lances de destaque

John! Aos 33 minutos do primeiro tempo, Kanu desviou para o gol de cabeça após cobrança de falta cruzada na área. O goleiro do Botafogo evitou que entrasse espalmando e a zaga tirou.

No travessão! Aos 11 minutos do segundo tempo, Marlon Freitas experimentou chute de fora da área pelo lado direito. A bola saiu forte e teve leve toque de Marcos Felipe para explodir na trave superior.

Na trave! Aos 21 minutos, Marlon Freitas dominou novamente pela direita, mas dessa vez cruzou para a entrada da área. Igor Jesus cabeceou bem acertando a trave esquerda do goleiro.

Blitz do Botafogo. Aos 28 minutos, Bastos cabeceou após falta cobrada por Almada e Marcos Felipe defendeu de manchete. Na sequência, após escanteio cobrado na segunda trave, Igor Jesus cabeceou com direção certa e o goleiro do Bahia salvou mais uma.

Resposta tricolor. Aos 36, Thaciano recebeu cruzamento na marca do pênalti e chutou rasteiro, mas com força. John fez boa defesa.

John salva mais uma. Entrando nos acréscimos, o goleiro do Botafogo espalmou chute de Arias e mandou para fora. Na sobra do escanteio, John defendeu de novo.

Ficha Técnica

Bahia 0 x 0 Botafogo

Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data e horário: 25 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labbes

VAR: Igor Junio Benevenuto

Cartões amarelos: Jean Lucas, Caio Alexandre, Marcos Felipe, Arias (BAH); Gregore, Marlon Freitas, Lucas Halter, Marçal (BOT)

Gols: nenhum

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre (Rezende); Everton Ribeiro e Cauly (Luciano Rodríguez); Thaciano (Iago Borduchi) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogerio Ceni

Botafogo: John; Tchê Tchê, Bastos, Lucas Halter e Marçal (Hugo); Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa) e Almada (Romero); Luiz Henrique, Igor Jesus (Carlos Alberto) e Matheus Martins (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge