Grêmio vence Criciúma com gol no fim e reage após eliminações

O Grêmio venceu o Criciúma fora de casa por 1 a 0 neste domingo (25), em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão, para respirar aliviado após eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores. O único gol do confronto foi marcado por Monsalve.

Com a vitória, o Grêmio se afastou do Z4 momentaneamente. A equipe conquistou mais três pontos e chegou à 12ª colocação, anotando 27. Pelo lado do Criciúma, o clube de Santa Catarina se manteve na 15ª posição, com dois pontos a menos que o adversário gaúcho.

Como foi o jogo

Criciúma bem posicionado e Grêmio ofensivo marcaram o primeiro tempo. Os donos da casa conseguiram anular o ataque visitante, ainda que tenham ficado em seu campo defensivo durante boa parte da primeira etapa e finalizando poucas vezes no gol da equipe gaúcha.

Já na segunda metade, as duas equipes fizeram alterações para atacar o adversário. Tanto o Criciúma quanto o Grêmio fizeram mudanças na tentativa de abrir o placar, colocando seus times para pressionar, mas apenas a equipe gaúcha conseguiu colocar a bola na rede já no final do jogo.

Gols e destaques

Com menos de dois minutos, o Criciúma quase abriu o placar. Marcelo Hermes recebeu na cara do gol e bateu de primeira, mas Marchesin defendeu com as pernas.

Grêmio acerta a trave! Chegando pela primeira vez ao gol dos donos da casa, Soteldo acertou bola na trave e o Tricolor gaúcho passou perto de fazer 1 a 0.

Em uma das primeiras chances do segundo tempo, pancada de Reinaldo para defesa do goleiro. Após jogada ensaiada de falta, Soteldo rolou a bola para o lateral dar chute forte, mas Gustavo conseguiu espalmar.

Bolasie tentou voleio de primeira e quase marca um golaço. Com belo cruzamento, o atacante acertou a finalização de primeira. O goleiro Marchesin conseguiu espalmar, e a defesa do Grêmio afastou.

E o placar abriu com o Grêmio! Monsalve recebeu de Aravena e conseguiu anotar pelos visitantes logo no final do confronto, aos 41 minutos, para vencer o jogo e fazer o único tento do confronto.

Ficha técnica

Criciúma 0 x 1 Grêmio

Competição: 24ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio Heriberto Hulse

Data e hora: 25 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Victor Hugo Imazu e Rafael Trombeta

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva

Gol: Monsalve, aos 41’/2ºT

Amarelos: Meritão, Cristaldo, Marcelo Hermes.

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Dudu), Tobias Figueiredo, Rodrigo e Trauco (Ronald); Newton (Patrick de Paula), Meritão (Fellipe Mateus) e Marquinhos Gabriel (Matheusinho); Arthur, Marcelo Hermes e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

Grêmio: Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Gustavo Martins) e Cristaldo (Arezo); Monsalve (Falkoski), Soteldo (Edenilson) e Braithwaite (Aravena). Técnico: Renato Portaluppi.