Fortaleza vence na marra, assume a liderança e afunda o Corinthians no Z4

Fortaleza venceu o Corinthians por 1 a 0 neste domingo (25), na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de um primeiro tempo truncado, o Corinthians assustou mais que o Fortaleza na segunda etapa, mas foi Pikachu quem marcou o gol da vitória dos mandantes.

O Corinthians teve uma baixa importante logo nos primeiros minutos da partida com a lesão de Talles Magno. A saída do atacante teve bastante impacto no desempenho ofensivo da equipe nos primeiros 45 minutos.

Com a vitória, o Leão assume a liderança do campeonato, mesmo com um jogo a menos, somando 48 pontos. Já para o Timão, o resultado é catastrófico, uma vez que a equipe não deixa o Z4, seguindo na 17ª posição, com 22 pontos.

Corinthians joga melhor, mas Fortaleza é fulminante

Primeiro tempo de jogo de xadrez. Com forte marcação de ambos os lados, o empate permaneceu no placar. Logo nos primeiro movimentos, o Timão era melhor, mas Talles Magno deslocou o ombro e precisou ser substituído por Igor Coronado. Na sequência, Fortaleza levou perigo à área de Hugo Souza, chegou a ter mais posse de bola, mas foi o Corinthians quem teve a chance mais clara de gol. Em cruzamento de Matheus Bidu, Pedro Raul chegou inteiro no lance, mas desperdiçou cara a cara, sem goleiro.

Quem não faz, toma! Na segunda etapa, o ditado “quem não faz, toma” se tornou o pior pesadelo do Timão. Isso porque, ao longo dos 45 minutos finais, a equipe visitante teve boas chances com Yuri Alberto. Na resposta, Pikachu marcou o gol da vitória do Leão.

Lances importantes

Azar de Talles Magno. Antes dos 10 minutos, Talles Magno dividiu a bola com Brítez, levou a pior e foi ao chão, caindo de mal jeito em cima do braço direito. No chão, Talles chegou a se debater de dor e precisou ter o braço imobilizado pelos paramédicos antes de ser colocado na maca.

Que horror, Pedro Raul! Aos 22, Rodrigo Garro e Igor Coronado tabelaram, Bidu foi lançado na esquerda e cruzou firme para achar Pedro Raul, que apareceu nas costas do goleiro, livre de marcação. O atacante desviou a bola, mas mandou por cima do travessão.

Yuri perde cara a cara. O Corinthians começou ligado na segunda etapa, e Charles encontrou um super lançamento para Yuri Alberto, aos 4 minutos. O atacante correu mais que a marcação, mas se atrapalhou com o tempo, tropeçou e não conseguiu completar a finalização.

VAR anula pênalti do Fortaleza. O árbitro marcou pênalti, após Cacá desarmar Lucero dentro da área. No entanto, o VAR recomendou a revisão, e ficou claro que o zagueiro do Timão tinha tocado apenas a bola no lance. O cartão amarelo para o camisa 25 também foi retirado.

Cardona salva o Leão, aos 27. Yuri Alberto teve a melhor chance da partida, após receber um passe milimétrico de Rodrigo Garro dentro da área. O atacante deu um toquinho na bola entre dois marcadores e enganou o goleiro João Ricardo. No entanto, Cardona se jogou atrás da bola em um carrinho e conseguiu tirar em cima da linha.

Uh, é Pikachu! Menos de seis minutos depois, o Fortaleza respondeu o susto dado pelo Timão com um belo ataque. Lucero recebeu no fundo, passou para o meio da pequena área. Hugo saiu do gol, Matheuzinho furou o corte, e Pikachu aproveitou o espaço uma paulada para o fundo da rede.

Ficha técnica

Fortaleza 1 x 0 Corinthians

Data e horário: 25 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 24ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Público: 51.297 pessoas

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MT)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Pikachu, aos 33’/2ºT

Cartões amarelos: Hércules (FOR); André Ramalho, Charles (COR) e Ramón Díaz (técnico COR)

Fortaleza: João Ricardo; Emanuel Brítez, Kuscevic, Tomás Cardona, Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes (Moisés) e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Vojvoda

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres (Romero), André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan (Raniele), Charles, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno (Igor Coronado) e Pedro Raul (Yuri Alberto). Técnico: Ramón Díaz.