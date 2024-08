Bocalom e Alysson encontram pastores e movimentos culturais nesta terça-feira (27)

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), tem como agenda política nesta terça-feira (27), reunião com colaboradores da empresa Barriga Verde, encontros com candidatos a vereador, bandeiraço, e reunião com líderes evangélicos.

De acordo com a assessoria do candidato, às 7h, Tião Bocalom se encontra com colaboradores da empresa Barriga Verde, na loja próxima ao Colégio Armando Nogueira, na Estrada Dias Martins. Às 10h, o candidato se encontra com pastores da Igreja Assembleia de Deus e o Pr. Luiz Gonzaga, na rodovia Transacreana.

A tarde, a partir das 15:30h, Bocalom visita a região de comércio do São Francisco, com apoiadores e militantes. Mais tarde, às 17h, participa de bandeiraço de candidato a vereador, na Praça da Semsur, na região da baixada da Sobral.

À noite, às 18h, Bocalom e Alysson Bestene tem encontro com candidato a vereador, no buffet Espaço A, no bairro Parque das Palmeiras. 19h, ao lado do seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, o prefeito se reúne com líderes dos segmentos cultural e artístico, e colaboradores das fundações de cultura do Acre, no Comitê Central, Avenida Ceará, em frente ao Posto Cidade.