Macaulay Culkin faz 44 anos: veja por onde anda o ator de “Esqueceram de Mim”

O ator Macaulay Cukin está completando 44 anos nesta segunda-feira (26). Protagonista de “Esqueceram de Mim” (1990), um dos filmes natalinos mais clássicos da história do cinema, em que interpretou Kevin McCallister, o astro alcançou a fama ainda na infância, com apenas 10 anos.

Na sequência, também estrelou títulos como “Meu Primeiro Amor” (1991), “O Anjo Malvado” (1993), “Mestre da Fantasia” (1994), “Riquinho” (1994) e “Acertando as Contas com o Papai” (1994).

Após o repentino, mas intenso sucesso, o ator se afastou dos holofotes. Aos 14 anos, Cukin se emancipou legalmente dos pais, alegando que o pai era abusivo e que havia administrado mal a sua fortuna. Aliás, nessa época, ele também nomeou o seu contador como responsável legal, segundo informações do El País.

No período em que se manteve longe da mídia, o ex-astro infantil enfrentou desafios familiares, além dos problemas com drogas e álcool, chegando a ser preso, em 2004, por um breve período. Alguns anos mais tarde, ele retornou à vida pública, desta vez como vocalista da banda “The Pizza Underground”.

Por onde anda Macaulay Cukin?

Atualmente, Macaulay é casado com a também atriz Brenda Song, 36. Os dois, que se conheceram durante o set de filmagens de “Changeland”, deram boas-vindas ao primeiro filha, Dokota, em 2021. Já no final de 2022, o casal teve mais um herdeiro, Carson. Eles, no entanto, não costumam publicar registros dos pequenos nas redes sociais.

Nos últimos anos, Culkin vem fazendo um retorno gradual, marcando participações em séries como “American Horror Story” e o filme “Entergalactic”, de 2022.

Já em 2023, ganhou uma estrela na icônica Calçada da Fama, em Hollywood. Durante o evento, ele não segurou a emoção ao encontrar a atriz Catherine O’Hara, que viveu sua mãe em “Esqueceram de Mim”.