Marcus Alexandre inaugura Casas 15, grava programa eleitoral e se reúne com moradores

A agenda do candidato à prefeitura Marcus Alexandre (MDB) para terça-feira, 27, foi divulgada e inclui três inaugurações de Casas 15, gravação de programa eleitoral e reuniões em Rio Branco.

Pela manhã, às 8h, está prevista a inauguração de uma Casa 15 no bairro Nova Esperança. Em seguida, às 9h, outra Casa 15 será inaugurada no bairro Esperança. Às 10h, Marcus Alexandre inaugura mais uma Casa 15, desta vez no bairro Habitar Brasil. Às 11h, o candidato participará da gravação de programas eleitorais.

A agenda do emedebista retoma às 19h, com uma reunião com moradores do Loteamento Novo Horizonte e Santa Mônica, ao lado do candidato a vereador Heitor Júnior.