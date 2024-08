Bateria de Saveiro descarrega e carro precisa ser empurrado na Cavalgada

Durante a tradicional Cavalgada na Via Chico Mendes, em Rio Branco, neste sábado, 31, um veículo Saveiro de cor vermelha teve uma pane na bateria e precisou ser empurrado por populares.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, o carro estava funcionando normalmente, mas devido ao calor e a sucessivos trancos, a bateria acabou descarregando. “Infelizmente deu prego, agora vamos remover ele daqui no guincho”, declarou Zizo, morador de Porto Acre, de maneira bem-humorada.

Apesar do inconveniente, os ocupantes do carro decidiram continuar bebendo suas caixinhas de cerveja enquanto aguardavam no local até chegarem ao posto de combustível.

VEJA O VÍDEO: