Mailza Assis evita falar sobre denúncia do MP contra o noivo que agrediu ex companheira

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), optou por não se pronunciar após a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) contra seu noivo, Madson de Castro Cameli. A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Cruzeiro do Sul denunciou Cameli por lesão corporal grave e violência psicológica contra sua ex-esposa, Melissa Cameli.

Apesar de tentativas de contato pela reportagem, Assis não se manifestou sobre o caso durante a abertura da Expoacre 2024. As acusações, agravadas pelo contexto de violência doméstica, se baseiam em laudos periciais e depoimentos que apontam múltiplos atos de violência física e psicológica, caracterizando sérias violações à integridade e dignidade da vítima.

Além da denúncia, o MPAC solicitou a aplicação de medidas protetivas de urgência, que incluem a proibição de aproximação e contato de Madson Cameli com a vítima. O órgão também recomendou que o denunciado participe obrigatoriamente de grupos reflexivos sobre violência doméstica.