Deputada Michelle Mello e apoiadores declaram apoio a Marcus Alexandre

Durante uma reunião na noite desta sexta-feira, 30, no Gran Reserva, em Rio Branco, a deputada estadual Michelle Melo (PDT) e seus apoiadores declararam apoio à candidatura de Marcus Alexandre (MDB) para a prefeitura da capital acreana.

Em seu discurso, Marcus Alexandre expressou gratidão pelo apoio significativo da parlamentar e sua equipe, prometendo honrar a adesão de Michelle à sua campanha. “Esse presente que a deputada Michelle está dando à nossa campanha, essa energia é contagiante. Não imaginam o quanto feliz eu estou de estar com vocês. Ela disse que ia fazer uma reunião e reuniu uma multidão. Desde quando começamos essa caminhada, você nunca deixou de estar ao nosso lado. Como ela mesma falou, o lado de lá não trabalhou, não respeitou; ela [Michelle] não encontrou o apoio da prefeitura para atender mais pessoas. A Michelle foi uma voz que se levantou. Quero dizer que é uma honra estar do seu lado e serei grato”, declarou Marcus.

A deputada Michelle Melo elogiou Marcus Alexandre e afirmou, diante da multidão, que sua candidatura é a melhor opção para Rio Branco. “Aqui estão as lideranças, os amigos, os familiares, os apoiadores. A gente está com um público aí de mais ou menos mil pessoas e nós queremos apresentá-los ao que nós consideramos o melhor para Rio Branco, que é o candidato a prefeito Marcus Alexandre, 15. Então, no dia 6 de outubro, os nossos amigos estarão com o Marcus. Vote certo, vote 15”, enfatizou.

Michelle destacou que estará ativa na campanha para garantir a vitória de Marcus Alexandre à frente da prefeitura da capital. “Estamos levando isso adiante porque precisamos ser ativos politicamente. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Tudo o que tem que ser feito por Rio Branco é votar no Marcus Alexandre”, concluiu.