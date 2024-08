Barco atinge toco e só não afunda porque Rio Juruá não tem água suficiente

A seca no Rio Juruá, no interior do Acre, continua dando prejuízo e ampliando o isolamento dos moradores do município de Porto Walter. Imagens capturadas na última quarta-feira (15), mostram um barco que carregava mantimentos, um carro e uma moto, momentos após ter se chocado contra troncos, no meio do rio.

De acordo com as informações recebidas pelo ac24horas, o barco flutuava pelo Rio Juruá com destino a Porto Walter, quando na altura da comunidade Natal, distante 8,7 quilômetros do município, se chocou contra tocos, devido à seca. Para não molhar a mercadoria, populares, em uma união de esforços, retiraram parte da carga para uma praia. Trabalhadores do barco trabalhavam numa forma de tapar o buraco que se formou no casco. Segundo testemunhas, o barco só não afundou porque o rio não tem água suficiente para isso (veja o vídeo no fim da matéria).

Munícipes de Porto Walter reclamam que o baixo nível da água no Rio Juruá tem forçado o uso da estrada que liga o município a Cruzeiro do Sul por razões, inclusive, humanitárias. “Tem sido impossível trafegar no rio com carga, e por isso alguns mantimentos já estão em falta na cidade. Temos usado carros pela estrada, que está embargada pelo Ministério Público Federal, para fazer chegar a Porto Walter alguma mercadoria com preço acessível, se não muita gente não tem o que comer. O quilo do frango, por exemplo, chega a R$ 22, porque quem traz de barco tem que passar dias empurrando carga no rio seco, pra poder chegar na cidade, e tem carne que não aguenta esse tempo todo de viagem”, disse um morador, que não quis se identificar com medo de ser penalizado por admitir fazer uso da estrada.

Freteiros de pessoas e de mercadorias que utilizam a estrada de Porto Walter têm sido identificadas e chamadas a prestar esclarecimentos à Polícia Civil e à Polícia Federal. Ao mesmo tempo, a população da cidade reclama que o embargo do MPF não leva em conta a necessidade urgente dos moradores em ter acesso a outros municípios, visto que a trafegabilidade do Rio Juruá está prejudicada.

Veja o vídeo abaixo: