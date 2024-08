Clube inglês paga mais de R$ 200 milhões e acerta com atacante da Seleção Brasileira

O atacante Evanilson, ex-Fluminense e atualmente no Porto, vai jogar no Bournemouth, time da primeira divisão da Inglaterra. Segundo o jornal português Record, a negociação gira em torno de 47 milhões de euros (R$ 282 milhões).

Ainda segundo a publicação, o atacante de 24 anos viaja nesta semana para a Inglaterra para realizar os exames e ser anunciado pela nova equipe.

O clube português vai embolsar de imediato 37 milhões de euros (R$ 222 milhões) mais 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) em variáveis. O Porto também terá direito a 10% de mais-valia em uma futura venda.

Evanilson é visto como o nome ideal para substituir Solanke, atacante que deixou o Bournemouth e foi para o Tottenham nesta janela de transferências.

Evanilson fez uma temporada de destaque em 2023/24, anotando 25 gols com a camisa do Porto. Ele foi convocado por Dorival Júnior para estar no elenco da Seleção Brasileira que disputou a Copa América 2024 nos EUA.

O atacante chegou ao futebol português em 2020 após chamar a atenção atuando pelo Fluminense.