Óleo e café sobem, mas tomate, banana e feijão reduzem custo da cesta básica

O custo da cesta básica de alimentos caiu 5,9% no Acre em julho, mas a cesta de produtos de limpeza doméstica e higiene pessoal aumentaram 0,34% e 0,35%, respectivamente. Os dados são da Secretaria de Estado do Planejamento e mostram que dos 14 produtos da cesta de alimentos, o óleo subiu 4,26% e o café 1,09% e foram os que mais encareceram no período. Por outro lado, nove produtos apresentaram diminuição de preço, com destaque para tomate (-23,89%), banana (-5,30%) e feijão (-3,20%).

Os dados foram coletados em 56 estabelecimentos comerciais, compostos por mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e panificadoras, distribuídos em 39 bairros de Rio Branco.

A Seplan utilizada dados do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas (Dieese) que mostram que o calor fez o tomate amadurecer mais rápido, o que elevou a oferta, e os preços diminuíram na maior parte das cidades. Já o feijão, a menor demanda, devido às férias escolares, e a maior disponibilidade fizeram cair o valor do grão carioca no varejo. A produção nacional e as importações elevaram a oferta e reduziram o preço.