Após recorde de calor, friagem derruba temperaturas no Acre

Uma nova frente fria fez as temperaturas baixarem no Acre durante a última noite. Na manhã deste domingo, 25, Rio Branco tem temperatura de cerca de 20º C.

A previsão, conforme os principais institutos de meteorologia, é que as temperaturas continuam baixas pelos próximos dias. De acordo com o pesquisador Davi Friale, as menores temperaturas, que serão registradas ao amanhecer de segunda-feira e de terça-feira, deverão oscilar entre 13 e 16ºC, em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira.

A friagem chega após uma forte onda de calor que fez com que a capital acreana registrasse recorde no ano com 38,6ºC de temperatura.