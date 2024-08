Saiba quais partidos têm candidaturas a prefeito no Acre

Com o fim do prazo de registro das candidaturas na Justiça Eleitoral e o início da campanha, o ac24horas fez um levantamento do número de candidatos por partido em todo o estado do Acre nestas eleições municipais de 2024.

Ao todo, são 63 candidatos espalhados pelos 22 municípios. Senador Guiomard, com cinco postulantes ao cargo, é o município com mais candidatos na disputa eleitoral.

PP só não tem candidato em três municípios

Em relação aos partidos, o Progressistas mostra nestas eleições a ascensão como principal sigla partidária no estado após assumir o governo acreano com Gladson Cameli, que já está em seu segundo mandato. O partido disputa a eleição em 19 cidades. Em apenas três não tem candidaturas. Uma delas, Rio Branco, maior colégio eleitoral. Os outros dois são Santa Rosa do Purus e Capixaba.

O segundo partido com mais candidaturas é o MDB, que disputa em oito municípios, incluindo os dois mais populosos, Rio Branco, com o ex-prefeito Marcus Alexandre e em Cruzeiro do Sul, com a ex-deputada federal, Jéssica Sales. Além da capital e Cruzeiro, o MDB tem candidaturas em Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Santa Rosa e Senador Guiomard.

Na terceira posição em número de candidatos, com seis candidaturas, estão o Podemos, dirigido no Acre pelo secretário de Esportes, Ney Amorim, e o União Brasil, que tem a frente o senador Alan Rick, potencial candidato ao governo em 2026. O Podemos disputa em Bujari, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Rodrigues Alves e Santa Rosa. Já o UB, tem candidaturas em Bujari, Capixaba, Feijó, Manoel Urbano, Sena Madureira e Xapuri.

O Republicanos, conduzido pelo deputado federal Roberto Duarte, vai brigar por cinco prefeituras: Acrelândia, Feijó, Manoel Urbano, Porto Acre e Tarauacá.

Considerado um dos principais partidos do país, por ter a condução do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL tem quatro candidatos no Acre, nos municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia, Feijó e Rio Branco.

O Partido dos Trabalhadores, que já foi um dos maiores partidos do Acre, tendo ficado 20 anos no poder no estado, só disputa em três municípios: Senador Guiomard, Porto Walter e Xapuri, onde administra atualmente a única prefeitura. Com três candidaturas também estão o PDT, Bujari, Plácido de Castro e Tarauacá, e o PSD, do senador Sérgio Petecão, que é cabeça de chapa em Plácido de Castro, Rodrigues Alves e Senador Guiomard.

Já o PSB disputa a prefeitura em dois municípios. Além da capital, com o ex-deputado Jenilson Leite, o partido também tem candidatura em Santa Rosa.

Quatro partidos têm candidaturas em apenas uma cidade do Acre. O PCdoB disputa no Jordão, o Cidadania tem candidato em Mâncio Lima, o Novo, disputa a prefeitura de Rio Branco com o deputado Emerson Jarude e o Democratas em Senador Guiomard.