Mulher é esfaqueada pelo marido após chegar atrasada em casa

Na noite deste sábado (24), um grave incidente de tentativa de feminicídio, a vítima identificada por Edilene Ângelo da Silva, de 32 anos, foi brutalmente atacada pelo marido, Evandro Rodrigues, também de 32 anos, após chegar atrasada em casa. O ataque ocorreu na rua Hidelbrando Souza, no bairro Chico Mendes, parte alta da cidade.

Edilene, que trabalha como funcionária terceirizada na limpeza do pronto socorro e realiza bicos em uma banca de vendas, estava retornando de seu trabalho quando recebeu uma ligação de Evandro. Irritado com o atraso, Evandro fez insultos e ameaças. Ao chegar em casa, a situação se deteriorou rapidamente em uma discussão acalorada, culminando em um ataque violento no qual Evandro esfaqueou Edilene no pescoço.

Mesmo gravemente ferida, Edilene conseguiu pedir socorro aos vizinhos, que a levaram em um veículo particular ao Pronto Socorro de urgência e Emergência de Rio Branco. A chegada de uma ambulância do Samu foi solicitada, mas Edilene já tinha sido encaminhada por terceiros ao PS.

Amigos de Edilene, que estavam de serviço no pronto socorro, relataram que este não foi o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o casal. Em uma ocasião anterior, Evandro teria ameaçado Edilene armado dentro da unidade de saúde, mas foi contido pela segurança e liberado posteriormente.

A Polícia Militar do Terceiro batalhão esteve no local, iniciou buscas intensivas para capturar Evandro, mas ele ainda não foi localizado.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada da Mulher e será responsável por conduzir as investigações.