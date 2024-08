Aleac terá Audiência Pública para debater estrada de Porto Walter

A via de acesso entre as cidades de Porto Valter e Rodrigues Alves será debatida na Assembleia Legislativa do Acre, em Rio Branco, nesta sexta-feira, dia 30, durante uma Audiência Pública. Representantes de várias instituições farão parte do evento, que terá início às 9h com transmissão ao vivo pela Aleac TV.

A estrada de 90 quilômetros foi aberta pelo governo do Estado e prefeitura de Porto Walter. Por problemas ambientais, foi embargada pela Justiça Federal no ano passado e reaberta recentemente pelos moradores. Com a seca do Rio Juruá, o que dificulta as viagens fluviais, a via é usada para o transporte de alimentos e pessoas.

A Audiência Pública foi garantida pelo presidente da mesa diretora da Alec, deputado estadual Luís Gonzaga, no último dia 28 de julho. Gonzaga, a vice governadora Mailza Assis e o senador Sérgio Petecão estavam em Porto Walter para embarcar para Cruzeiro do Sul, quando um grupo de moradores atravessou motos na pista do aeródromo de Porto Walter, em busca de apoio para a reabertura oficial do ramal que liga o município à Rodrigues Alves. Depois da garantia de Gonzaga, da realização da Audiência, os moradores liberaram o embarque do grupo de políticos.

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, presidente da Câmara Municipal, vereador Robson Rodrigues, empresários e representantes do movimento da integração, vão participar do evento. Farão o trajeto de mais de 700 quilômetros entre Porto Walter e Rio Branco, de carro, pela polêmica estrada e pela BR-364.