Com show de Pablo, Festival da Farinha começa nesta 4ª feira em Cruzeiro do Sul

Com show do cantor Pablo do Arrocha, começa hoje, 28, o sétimo Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul, com expectativa de público de até 55 mil pessoas na primeira noite. De acordo com a programação, às 18h haverá a abertura do evento, em seguida a semifinal do concurso da realeza. Pablo subirá ao palco às 21h e vai cantar por cerca de duas horas. Haverá pós-show e apresentação de artistas locais em três palcos alternativos até às 3 horas da manhã.

Este ano, o Festival da Farinha é realizado no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, a 9 quilômetros do Centro da cidade. A organização espera uma movimentação financeira de R$ 10 milhões. A festa é potencializada com o pagamento do salário do mês de agosto dos servidores do governo do Estado, iniciado hoje, bem como o da prefeitura de Cruzeiro do Sul, que também começa nesta quarta-feira,28.

Na quinta-feira, 29, às 19h, será realizada a semifinal da escolha da realeza do 7° festival da farinha. No Palco cultural da agricultura haverá o concurso de melhor prato salgado, melhor prato doce e maior variedade de doces, feitos a partir da mandioca. Às 23h, terá início o show do Koyote.

Na sexta-feira, 30, haverá o concurso da mandioca mais pesada e a maior tapioca. E às 23h começa o Show de Lairton e seus Teclados. No sábado, 31, será a vez do Concurso da melhor farinha e Show de Biguinho sensação.

O Festival é realizado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, com apoio do Sabrae, governo do Estado, Federação das indústrias- Fieac e Associação Comercial.