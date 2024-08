Rio Acre baixa mais um centímetro e se aproxima de marca histórica

O nível do Rio Acre continua baixando na capital acreana. Nestas últimas 24 horas, o manancial baixou mais um centímetro.

Conforme a Defesa Civil da capital acreana, o nível nesta quarta-feira, 28, o nível é de 1,32m, o que significa apenas 7 centímetros da menor cota da história. Em outubro de 2022,o Rio Acre chegou a 1,25m.

Com a previsão de estiagem prolongada até final de outubro, a expectativa é que o recorde negativo possa ser alcançado nas próximas semanas. O nível baixo do manancial compromete a navegabilidade e a distribuição de água, principalmente para as comunidades ribeirinhas na capital acreana.