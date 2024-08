Adesão ao pacto contra o analfabetismo é de 90,9% em municípios do Acre

Somente 16% das redes municipais de ensino não aderiram ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (Pacto EJA). Os estados com menor participação entre os seus municípios são Espírito Santo (51,3%), Mato Grosso (56,7%), Tocantins (56,8%), Rondônia (59,6%) e São Paulo (60,3%). No Acre, a adesão é de 90,9%.

A iniciativa busca superar o analfabetismo e elevar a escolaridade de jovens e adultos no País e o Ministério da Educação (MEC) prorrogou até 12 de agosto a adesão ao Pacto e reforça a importância da participação de todos os municípios na luta para ampliar a oferta de matrículas da educação de jovens e adultos (EJA) nos sistemas públicos de ensino, inclusive entre os estudantes privados de liberdade.

Os estados e municípios participantes receberão repasses do MEC, além de apoio técnico, para a ampliação de suas vagas na EJA, incluindo aquelas integradas à educação profissional. A fim de fazer parte da iniciativa, as secretarias municipais devem manifestar seu interesse pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec).

Até o último levantamento do MEC, realizado em 4 de agosto, 84% das unidades federativas já haviam aderido à chamada, incluindo todos os estados e o Distrito Federal. No total, 4.672 municípios já estão inscritos. Os estados Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe, Pará, Pernambuco e Piauí atingiram 100% de adesão das redes de ensino. A Região Nordeste lidera a lista de adesão (98,9%), seguida pelo Norte (81,1%), Sul (80,9%), Sudeste (75%) e Centro-Oeste (68,5%).

O investimento nacional na política será de mais de R$ 4 bilhões, ao longo de quatro anos, o que deve gerar 3,3 milhões de novas matrículas da EJA e de sua oferta integrada à educação profissional.