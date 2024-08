Delegado Marcos Frank é efetivado presidente do Iapen no Acre

O delegado de Polícia Marcos Frank Costa e Silva, que havia sido nomeado no final de maio, de forma interina, como presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPE), foi efetivado no cargo nesta quarta-feira, 7.

A publicação no Diário Oficial foi assinada pela governadora em exercício, Mailza de Assis.

Marcos Frank é bacharel em Direito pela Ufac em 2009, tem pós-graduação em Medicina Legal e Psicologia Forense, Ciências Forenses e Perícia Criminal, ambos pela Unyleya, e Ciências Penais pela Anhanguera. Fez curso de Multiplicador em Unidades Especializadas de Fronteiras em 2019 e concluiu a 13ª Instrução de Nivelamento de Conhecimento, Polícia Judiciária, da Força Nacional em 2022.