Eleição para o Conselho Federal de Medicina no Acre ocorre até esta quarta (7)

As eleições para o Conselho Federal de Medicina (CFM) de 2024 começaram nesta terça-feira, 6, e se estendem até quarta-feira, 7. Mais de 1,2 mil médicos no estado estão aptos a votar neste pleito, que será totalmente online.

No Acre, o processo eleitoral será realizado das 6h às 18h, devido ao fuso horário local. Duas chapas concorrem nas eleições no Acre. Para conferir composição e propostas das chapas, os médicos podem acessar o site de eleições: https://eleicoescfm.org.br/AC.

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) disponibilizou equipes de apoio em sua sede em Rio Branco, na representação do CRM em Cruzeiro do Sul e no Hospital de Brasiléia. Essas equipes estão preparadas para auxiliar os médicos que enfrentarem dificuldades durante a votação, garantindo um processo tranquilo e eficiente.

Diferente das eleições anteriores, em 2019, onde os médicos precisavam se dirigir aos locais de votação ou votar por correspondência, este ano a votação será realizada exclusivamente pela internet. Esta mudança foi motivada pelo sucesso das Eleições para os Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) em 2023, que registraram cerca de 80% de participação dos profissionais aptos a votar.

O resultado das eleições para a Gestão do CFM no quinquênio 2025-2029 será anunciado na noite de quarta-feira, após o fechamento das urnas eletrônicas. A Comissão Nacional Eleitoral (CNE), juntamente com as Comissões Regionais Eleitorais, está à frente de todo o processo eleitoral.

Cada estado e o Distrito Federal elegerão dois conselheiros federais (um efetivo e um suplente) para compor o Plenário de outubro de 2024 a setembro de 2029. Em todo país, estão na disputa 73 chapas e 146 candidatos. A campanha eleitoral teve início em junho, após o registro das candidaturas.

O Brasil possui cerca de 575 mil médicos. Estão aptos a votar os médicos ativos com dados cadastrais atualizados e em situação regular junto ao seu Conselho Regional de Medicina. O voto é obrigatório para todos os médicos, sendo facultativo aos maiores de 70 anos. Aqueles que não puderem votar devem justificar a ausência; caso contrário, estarão sujeitos a uma multa eleitoral.

A votação será realizada através da plataforma web disponível no endereço https://eleicoescfm.org.br/AC. Nessa plataforma, os médicos poderão verificar se possuem restrições administrativas que os impeçam de votar, inserindo seu número de CRM e CPF.