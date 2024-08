Acre sedia Torneio Regional de Ginástica Rítmica da Região Norte

A capital do estado do Acre, Rio Branco, está sediando o Torneio Regional de Ginástica Rítmica da Região Norte, evento que reúne atletas de diversos estados da região. A competição começou nesta quinta, 15, e vai até o dia 17 de agosto, no Sesc Bosque. O torneio começa diariamente às 14h e está aberta ao público.

Promovida pela Federação de Ginástica Acreana, em parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica, a competição é uma importante etapa classificatória para o campeonato nacional, que ocorrerá em novembro, em Cuiabá. As quatro melhores atletas de cada categoria garantirão uma vaga para a competição nacional.

De acordo com Carina Perim, vice-presidente da Federação de Ginástica Acreana, o torneio conta com a participação de atletas de todos os estados do Norte. “Foram 92 inscrições, com um total de mais de 200 provas, onde as atletas podem competir tanto em conjunto quanto em trio. O evento é gratuito, mas estamos incentivando a doação de 1 kg de alimento não perecível para ajudar quem precisa”, explicou.

A competição conta com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE). Kelly Figueiredo, chefe da Divisão de Desporto Escolar, explica que a SEE forneceu toda a logística necessária para a realização do evento, como transporte, alimentação e hospedagem para os atletas. “Este é o primeiro evento confederado de ginástica no estado, e a secretaria tem dado todo o suporte necessário”, pontua.

O evento também é uma oportunidade para atletas de diversos estados do Norte mostrarem seu talento e dedicação. Carol Maduro, treinadora de ginástica rítmica de Roraima, destacou a importância do torneio para o crescimento da modalidade na região. “Mesmo com as dificuldades geográficas que a região Norte enfrenta, estamos muito felizes com a organização e o número de participantes. Isso garante o desenvolvimento da ginástica rítmica em nossa região”, afirmou.

Entre as atletas participantes, Elizabeth Marcela, de 13 anos, representante do Clube de Ginástica Caroll Maduro, de Boa Vista (RO), compartilhou sua expectativa para o torneio. “Esta é a terceira vez que participo do torneio, e nas outras vezes consegui me classificar para o Torneio Nacional. Estou muito animada e torcendo para conseguir a classificação novamente,” diz a jovem atleta.