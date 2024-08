Reforço decide, e Manchester United vence Fulham na estreia da Premier League

O holandês Joshua Zirkzee, reforço do Manchester United, mostrou suas credenciais logo na partida de abertura da Premier League 2024-25, nesta sexta-feira (16), contra o Fulham, em Old Trafford.

O jogo se mostrava desafiador para os Red Devils, que eram pressionados pelos visitantes, e um decepcionante zero a zero parecia ser o placar mais provável em Manchester.

Até que Zirkzee, contratado por 36,5 milhões de libras (cerca de R$ 252 milhões) junto ao Bologna, desviou de biquinho um cruzamento do argentino Garnacho e superou o goleiro alemão Leno, aos 42 minutos do segundo tempo.

Tanto o centroavante holandês quanto o ponta argentino haviam entrado aos 16 minutos do segundo tempo e decidiram a partida. Nos acréscimos, Garnacho ainda teve chance clara de ampliar o placar, mas perdeu um gol incrível, chutando torto, mesmo com Leno já batido no lance.

Três brasileiros foram titulares na partida

A partida de abertura da Premier League contou com três brasileiros: o volante Casemiro esteve em campo durante toda o jogo pelo United; no Fulham, o meia Andreas Pereira e o atacante Rodrigo Muniz foram titulares, mas saíram no fim.

Antony, por sua vez, não saiu do banco de reservas dos Red Devils.

Além de Zirkzee, o técnico Erik ten Hag promoveu a estreia de outros dois reforços: o lateral marroquino Mazraoui e o zagueiro holandês De Ligt, ambos contratados junto ao Bayern de Munique. O primeiro foi titular, enquanto o segundo entrou na reta final.