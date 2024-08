Jenilson inicia campanha com bandeiraço; “sem promessas mirabolantes”

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB, Jenilson Leite, deu início nesta sexta-feira (16) à sua campanha eleitoral com um animado bandeiraço na Avenida Ceará. O evento, que reuniu militantes do PSB e apoiadores, marcou a marcha de Leite rumo às eleições.

O candidato percorreu a avenida, cumprimentando eleitores e distribuindo material de campanha. Em entrevista ao ac24horas, Leite destacou a importância de uma gestão voltada para as necessidades da população e apresentou suas principais propostas para a cidade.

O bandeiraço agitou as ruas e foi bem recebido pelos condutores, que foram receptivos ao longo do trajeto.

“Uma campanha que está começando e que nós temos muita esperança de que a população vai saber olhar para àqueles que estão trazendo propostas, ideias novas. Para aqueles que estão dialogando de forma sincera com a população, a partir da sua história. Tenho o prazer de estar acompanhado do meu vice, Sanderson Moura, que também tem uma história parecida com a minha, uma história de luta e superação. Nós queremos enfrentar os problemas de Rio Branco sem estar fazendo promessas mirabolantes, sem estar fazendo promessas que não são possíveis de honrar. Como é os que estão concorrendo com a gente? Prometeram muito, não fizeram. O que prometeram, agora estão prometendo novamente para a população”, afirmou.

O advogado Sanderson Moura, candidato a vice-prefeito com Jenilson, destacou que a biografia de ambos é um diferencial em comparação aos demais.

“Olha, a própria biografia do doutor Jenilson, a minha biografia, ela é um diferencial dos candidatos. Dois acreanos que venceram pelo estudo e se colocam como alternativa. Uma renovação política verdadeira para o Estado do Acre. Nós temos candidatos aí que já foi prefeito, tem um que está querendo ser, outro, novamente, o outro já foi duas vezes, quer voltar. Então, o Jenilson e Sanderson Moura é uma mudança de qualidade, uma mudança real que contempla os anseios da política por qualidade e renovação. Acredito que nós representamos essa nova esperança para Rio Branco”, destacou.