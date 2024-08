Bocalom leva multidão para início da campanha eleitoral na Sobral

O candidato à reeleição na prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom, e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), cumpriram na tarde desta sexta-feira (16) o primeiro ato aberto de campanha com uma carreata que arrastou uma multidão pela Avenida Sobral, na região da baixada.

O ponto de encontro escolhido pela coordenação de campanha de Bocalom foi o auto posto Sobral. Antes mesmo da caminhada iniciar, militantes e apoiadores formaram um longo corredor, onde foi feita uma bandeirada.

Bocalom chegou ao ponto de partida da passeata acompanhando de namorada, a advogada Kelen Rejane, e do senador Márcio Bittar (UB). Ele teve dificuldades de avançar, em meio a multidão, para o trio elétrico.

“Essa é a primeira grande festa, e vai ser muito maior até o final, quando vamos vencer essa eleição. Você está vendo a energia do povo, a vontade do povo em dar-nos o segundo mandato. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos os dias será uma festa uma maior que a outra. Mas que a grande festa vai ser a festa da vitória”, disse Bocalom.

O senador Márcio Bittar, por sua vez, destacou a candidatura de Bocalom e Alysson Bestene como a única opção para a manutenção de uma boa gestão no executivo municipal. “Ele representa honestidade. Tu acha que é pouco? Um camarada que quer uma vida pública sem nenhuma nódua. Só por isso já é um grande nome. Agora, tem as obras realizadas em Rio Branco, com honestidade, com transparência. Tem muito mais ainda pra fazer. Ele até porque também é um candidato nosso do Bolsonaro”, afirmou.

Alysson Bestene disse que a adesão popular ao evento mostra o carinho pela candidatura proposta. “A população está demonstrando aí esse carinho por nossa chapa porque Bocalom tem trabalhos bem feitos, e o bom trabalho tem que continuar. Isso é a demonstração do que o povo de Rio Branco quer, quer esse trabalho continue com a parceria entre o governo do Estado”, concluiu.