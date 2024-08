Acre pede assistência humanitária para enfrentar seca severa

O coordenador da Defesa Civil do Acre, coronel Carlos Batista, detalhou ao ac24horas nesta quinta-feira, 22, as ações que o Estado já vem adotando e que devem ser reforçadas com a chegada de recursos federais para enfrentar a seca severa. No momento, os valores que serão destinados ao Acre ainda não foram divulgados.

“Já foi feito um plano de trabalho por parte do Estado, solicitando recursos de assistência humanitária, principalmente carro-pipas e outros insumos para amenizar a situação das comunidades mais impactadas pela seca. Doze municípios já decretaram a situação de emergência e também decretamos em relação aos incêndios florestais. Então assim, o governo vem com várias ações, com gabinete de crise montado, buscando ações que venham amenizar, acompanhando as situações nos municípios. Isoladas, comunidades tradicionais, ribeirinhos, comunidades indígenas, impacto para as comunidades também rurais, tanto em abastecimento de água como na agricultura”, destacou Batista.

Nessa quarta-feira, 21, o governo federal, em reunião de ministros com governadores da Amazônia Legal, realizou uma reunião, em Brasília, para discutir as medidas para amenizar os impactos da estiagem no norte do Brasil.

Durante o encontro, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), informou que já aprovou o repasse de R$ 11,7 milhões para ações de defesa civil nos estados do Amazonas e Roraima e também reconheceu a situação de emergência em 53 municípios do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia.

O Acre já tem decretos de emergência, sendo um, motivado pela erosão fluvial, para ver a problemática do desbarrancamento do Rio no Mercado Velho, na Gameleira e em Feijó na área urbana de um às margens do rio Envira e outro sobre a situação de emergência em relação à escassez hídrica provocado pela seca severa. Um outro decreto foi em relação à saúde pública, decretado por conta do aumento dos casos de doenças respiratórias.