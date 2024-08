Acusado de matar a ex na frente das filhas tem prisão mantida

O juiz Álesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco, manteve a prisão preventiva de Gabriel Lima de Almeida (26), que permanece preso no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Ele é acusado de, em maio de 2023, ter matado com três tiros na cabeça sua ex-mulher. O crime aconteceu na frente das filhas e teria sido motivado por não aceitar a separação.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o casal vivia maritalmente há sete anos. Alguns dias antes de ser assassinada, Lucivânia teria dito a uma amiga que, nos últimos meses, vinha sendo espancada, torturada e muitas vezes estuprada pelo companheiro e que não o denunciava pelo fato dele ameaçar suas filhas.