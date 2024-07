Vídeo: homem sai de bagageiro de mão após turbulência em voo da Air Europa

Um vídeo feito por um dos 325 passageiros a bordo do Boeing 787-9 Dreamliner registrou o momento em que um homem é retirado do bagageiro de mão acima das poltronas, após a aeronave passar por fortes turbulências e pousar de modo emergencial na madrugada desta segunda-feira (1º), no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

O barulho da aeronave capitado no vídeo e as luzes apagadas sugerem que o passageiro foi retirado do local ainda em voo. Outros dois homens ajudam ele a sair do compartimento projetados para armazenar bagagens de tamanho reduzido e que os passageiros possam ter acesso durante o voo, como mochilas, bolsas de mão, sacolas pequenas e outros itens pessoais. Veja o vídeo:

O vídeo viralizado nas redes sociais ainda mostra os passageiros deixando a aeronave após o pouso; no interior do avião aparecem com peças soltas devido aos intenso tremores.

O que é a turbulência e porque o pouso de emergência

Turbulências em aeronaves acontecem quando há perturbações no fluxo de ar ao redor do avião durante o voo. Essas perturbações podem ser causadas por fatores como correntes de ar ascendentes ou descendentes, mudanças rápidas na velocidade do vento, ou a interação da aeronave com massas de ar turbulentas. Em geral, essas ocorrências são comuns e os pilotos são preparados para amenizar seus efeitos nos passageiros.

No caso do voo da companhia Air Europa que precisou fazer um pouso de emergência, na madrugada desta segunda-feira (1º), a falta de uso de cinto de segurança e a turbulência mais forte que o comum foram os motivos que agravaram a situação, de acordo com Jorge Leal Medeiros, engenheiro aeronáutico e professor de Transportes Aéreos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

“É um tipo de turbulência comum perto da linha do Equador, na região de convergência entre os trópicos. Então, é comum que voos que cruzam os hemisférios, como da Europa para a América do Sul, sejam afetados”, afirma em entrevista à CNN. O avião saído de Madri, na Espanha, e tinha como destino a capital do Uruguai, Montevidéu.

O pouso de emergência feito no aeroporto de Natal, capital potiguar foi um protocolo para oferecer atendimento médico aos passageiros, sugere o especialista. De acordo com o professor, danos na aeronave não são comuns em eventos como esse — e sim em pessoas que podem não estar usando devidamente o sinto de segurança.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Rio Grande do Norte informou à CNN que 30 pessoas que estavam no voo foram socorridas. O Samu foi acionado pela concessionária que administra o aeroporto e 15 ambulâncias foram necessárias para atendimento das vítimas.