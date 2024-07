Cristiano Ronaldo chora, mas Portugal bate Eslovênia nos pênaltis e avança na Euro

Em jogo tenso mas sem gols, Portugal e Eslovênia decidiram a vaga nas quartas de final da Eurocopa na disputa de pênaltis, nesta segunda-feira (1), e os portugueses conseguiram avançar graças às defesas de Diogo Costa.

O goleiro do Porto defendeu as três primeiras cobranças eslovenas no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, enquanto os portugueses acertaram as penalidades com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

CR7 perde pênalti e se desespera

Antes, CR7 tinha perdido uma penalidade no primeiro tempo da prorrogação, com grande defesa do goleiro Oblak. O craque se desesperou com o erro e chorou muito em campo, sendo consolado pelos companheiros.

Nas quartas de final, a seleção de Portugal vai enfrentar a França. A partida será na próxima sexta-feira (5), no Volksparkstadion, em Hamburgo.

Chances para os dois lados

Apesar do 0 a 0 no placar após mais de 120 minutos de jogo, Portugal e Eslovênia fizeram um jogo movimentado. E não foi só o pênalti perdido por Cristiano Ronaldo na prorrogação.

Antes, CR7 já havia parado em duas oportunidades no goleiro Oblak, do Atlético de Madrid, além de ter cobrado uma falta muito próxima ao gol.

Além disso, Sesko, o centroavante da Eslovênia, perdeu duas chances claríssima após vencer duelos contra o experiente zagueiro Pepe. Na primeira, chutou torto para fora. Na segunda, no segundo tempo da prorrogação, entrou na cara de Diogo Costa, mas chutou rasteiro e o goleiro defendeu com os pés.

Portugal finalizou 18 vezes ao gol, com sete chutes no alvo. Já a Eslovênia teve 10 finalizações, apenas duas no gol.