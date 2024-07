Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense; veja detalhes

Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense. Aos 62 anos, o treinador assume a vaga deixada por Fernando Diniz, que acabou demitido do cargo após a derrota para o Flamengo, no último dia 23.

O anúncio foi feito pelo clube carioca na tarde desta segunda-feira (1). O técnico assinou até o fim da temporada de 2024. A estreia dele no comando do time das Laranjeiras deve acontecer ainda nesta semana diante do Internacional, no Maracanã.

“Mano Menezes iniciará seu trabalho nesta terça-feira (02/07), quando se apresenta e comanda o grupo em treinamento no CT Carlos Castilho. A estreia deve acontecer na partida contra o Internacional, na quinta-feira (04/07), às 20h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro”, diz o comunicado divulgado no site oficial do Fluminense.

Lanterna do Brasileirão e com a pior campanha da história do time após 13 rodadas, o presidente Mario Bittencourt tinha pressa para acertar com um novo técnico. O Tricolor carioca foi dirigido pelo auxiliar permanente da comissão técnica, Marcão, nos últimos dois jogos, contra Vitória e Grêmio. O Flu saiu derrotado em ambos.

Mano Menezes estava desempregado desde o dia 5 de fevereiro, quando foi demitido do Corinthians. Nos 5 primeiros jogos da temporada, o Timão perdeu 4 sob o comando de Mano.

A missão de Mano Menezes no Fluminense será de salvar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe é lanterna da competição, com apenas 6 pontos em 13 partidas disputadas. O Flu tem 3 pontos a menos que o Corinthians, o penúltimo colocado na tabela.

Mano Menezes é bicampeão brasileiro da Série B, com Grêmio e Corinthians. Ele faturou a Copa do Brasil por duas vezes dirigindo o Cruzeiro e uma comandando o Corinthians. Pela Seleção Brasileira, conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Londres, em 2012 e venceu o Superclássico das Américas em 2011 e 2012. O último titulo de Mano foi em 2019, quando venceu o Campeonato Mineiro com o Cruzeiro.