Veja o momento da explosão de caminhão-tanque no Pará; três pessoas ficaram feridas

As três pessoas que ficaram feridas são jornalistas do SBT, que faziam a cobertura do acidente. Eles foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas. O quadro de saúde deles é estável. A emissora divulgou que presta toda assistência necessária.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local do acidente. As chamas já foram controladas. Em nota, eles informaram que ninguém morreu neste acidente.

Uma equipe da Polícia Civil de Paragominas foi até o local da explosão, que fica distante a 30 quilômetros da cidade. O caminhão ficou totalmente destruído. O motorista ainda não foi localizado.