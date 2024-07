Detento monitorado por tornozeleira eletrônica, membro do B13, é agredido e executado com 12 tiros em Rio Branco

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Henrique Douglas Feitosa Furtado, de 23 anos, vulgo ‘GP’, membro da facção Bonde dos 13, foi agredido e executado a tiros na tarde desta quarta-feira, dia 3, na Travessa do Corinthians, no bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Henrique Douglas estava trabalhando em empresa de carroceria quando, ao sair com destino a sua residência, foi abordado por criminosos não identificados na Travessa do Corinthians. Ele foi agredido na cabeça com um objeto contundente e ferido com 12 tiros na região do peito. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Moradores escutaram os disparos da arma de fogo e, quando foram averiguar o que tinha acontecido, encontraram Henrique inconsciente e sangrando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Douglas, que já estava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística.

Após a perícia, o corpo de Henrique foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que o crime está relacionado à guerra entre organizações criminosas.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes de polícia civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).