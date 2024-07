Botafogo vence Cuiabá na Arena Pantanal e cola na liderança

Visitante na Arena Pantanal, o Botafogo conseguiu vencer o Cuiabá por 2 a 1, nesta quarta-feira (3), e igualou o número de pontos do atual líder do Brasileirão, o Flamengo.

Torcida do Botafogo fica na bronca com arbitragem

A partida na Arena Pantanal foi tão brigada quanto disputada. A torcida do Botafogo reclamou de possíveis cartões vermelhos em lances faltosos do Cuiabá. Apesar disso, o jogo teve número baixo de faltas (18, no total).

O Botafogo abriu o placar em finalização de fora da área do jovem volante Kauê, de 19 anos, logo aos 4 minutos do primeiro tempo, mas o Cuiabá empatou ainda no fim da etapa inicial, em lance que demandou a intervenção do árbitro de vídeo.

Lucas Halter empurrou Isidro Pitta fora do lance de bola, o VAR alertou e o próprio atacante paraguaio cobrou com precisão para empatar.