Vasco vence Fortaleza por 2 a 0 em São Januário pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira (3), o Vasco usou a força de São Januário para vencer por 2 a 0 e dominar o Fortaleza, que não perdia há quatro jogos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado foi facilitado também pela expulsão de Hércules, do Leão do Pici, aos 39 minutos do primeiro tempo, após acertar carrinho forte em Adson e impedir chance clara de gol.

Pouco depois, aos 47′, Mateus Carvalho aproveitou sobra após arrancada de David e bateu forte, cruzado, sem chances de defesa para o goleiro João Ricardo.

Na segunda etapa, o Vasco voltou a criar chances e chegou ao segundo gol com sua dupla mais efetiva: Lucas Piton bateu escanteio na cabeça de Pablo Vegetti, que marcou seu sexto gol no Brasileirão, e garantiu a festa em São Januário.

Payet sente lesão no começo do jogo

Apesar da alegria no fim, a torcida do Vasco ficou apreensiva no começo da partida em São Januário.

De volta ao time titular após longo período machucado, o francês Dimitri Payet voltou a sentir uma lesão muscular logo aos 13 minutos de jogo e foi substituído pelo jovem JP, que fez boa partida.

A torcida agora está na expectativa pelo anúncio da contratação de Philippe Coutinho para a sequência da temporada. O jogador revelado pelo clube carioca teve seu nome gritado em São Januário.

Situação da tabela e próximos jogos

O Vasco chega aos 14 pontos, na 14ª posição, e respira um pouco na luta contra o rebaixamento. No momento, o time está a três pontos do Z4.

Na 15º rodada, o Gigante da Colina visita o Internacional, que voltará ao Beira-Rio após mais de dois meses afastado por conta das enchentes em Porto Alegre que afetaram o estádio, domingo (7), às 18h (de Brasília).

Já o Fortaleza, que estava invicto há quatro jogos, volta a perder e para nos 20 pontos, na 9ª posição, desperdiçando a chance de colar na zona de classificação da Libertadores.

Na próxima rodada, o Leão recebe o Fluminense, atual lanterna do Brasileirão. A partida também será no domingo, mas às 16h (de Brasília).