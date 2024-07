Flamengo goleia Atlético-MG e garante a liderança do Brasileirão

Com cinco minutos da etapa complementar, Ayrton Lucas fez grande jogada, deixou os marcadores para trás, invadiu a área do Galo e bateu no canto do goleiro para ampliar a vantagem. Logo depois, Allan fez falta em Vargas na área do Flamengo. O VAR orientou a revisão do lance, e o pênalti foi marcado. Hulk bateu e diminuiu a diferença no placar. Aos 17, Rômulo fez falta em Bruno Henrique, sendo expulso por causa do segundo cartão amarelo. Na sequência, Pedro lançou Bruno Henrique, que fez o quarto gol do Flamengo. O Atlético teve duas chances seguidas para marcar, mas parou no goleiro Rossi. Aos 34, Hulk fez boa jogada e mandou rente à trave. O Flamengo respondeu com Pulgar, que recebeu na área, mas isolou a bola. Nos instantes finais, Hulk fez o segundo dele no jogo, fechando o placar.

Público e renda

•Público: 39.993 pessoas

•Renda: R$ 2.343.051,88