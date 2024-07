Vasco rompe jejum de 14 anos, vence o Corinthians e embala no Brasileirão

Mais do que o terceiro triunfo seguido no Brasileirão de 2024, o Vasco conseguiu acabar com um jejum de 14 anos sem sair vitorioso de campo contra o Corinthians. A última vez havia sido na 18ª rodada do Brasileirão de 2010. Desde então, até esta quarta haviam sido 22 partidas, com 14 vitórias dos paulistas e oito empates.

Momento tenso

Lucas Piton deu um susto na torcida do Vasco ainda no primeiro tempo. Ele teve forte sangramento depois de um choque de cabeça com Cacá e continuou na partida de touca de natação. Foi preciso que o jogador trocasse de camisa duas vezes por causa do sangue. Recuperado, ele fez o primeiro gol do jogo.