Bahia domina o Athletico e vence confronto direto pelo G4 do Campeonato Brasileiro

O Bahia assumiu as rédeas do confronto logo de início e chegou ao gol aos nove minutos. Após longa troca de passes, Everaldo recebeu de Biel na entrada da área e marcou bonito gol na Arena. O Athletico sentiu o golpe e empilhou erros de passes. Em um vacilo defensivo dos visitantes, porém, Di Yorio chutou e Marcos Felipe espalmou. Na sobra, Julimar mandou para fora. A primeira boa chance do Furacão levantou a Arena. Por segundos. Em escapada pela direita, Jean Lucas cruzou rasteiro e Biel ampliou. Aos 21, após cruzamento, Emersonn pegou sobra e chutou, mas a bola desviou em Christian e foi para fora. Com a vantagem, o Bahia recuou e passou a defender o resultado. O Athletico assumiu o controle da posse e jogou a maior parte do tempo no campo de ataque, mas não conseguiu gerar perigo. O Tricolor voltou a assustar aos 37, com Biel, em grande defesa de Léo Linck. Na sequência, Fernandinho arriscou de fora da área, mas pegou mal e mandou para fora.