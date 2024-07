Grêmio perde para o Cruzeiro e se complica na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Cruzeiro foi até a fria Caxias do Sul na noite desta quarta-feira, no estádio Centenário, e venceu o Grêmio por 2 a 0 para deixar a vida dos gaúchos ainda mais difícil no Z-4 do Brasileirão. Ramiro abriu o placar no início do segundo e dois minutos depois Arthur Gomes ampliou para a Raposa. O Tricolor ainda teve a expulsão de Kannemann aos 11 minutos do segundo tempo e praticamente eliminou as chances de reação.

COMO FICA

O resultado mantém o Grêmio estagnado na 18ª colocação do Brasileirão, mas pode perder posição até o final da rodada. Já o Cruzeiro sobe para sexto na tabela, com 26 pontos somados, e não pode mais ser ultrapassado nesta rodada. Veja a tabela completa.



PRIMEIRO TEMPO

Apesar do Cruzeiro ter a posse de bola nos primeiros minutos, o Grêmio teve a primeira chance. Aos sete minutos de jogo, Cristaldo recebeu de na entrada da área, girou bonito e deixou Edenilson na cara do gol, mas o volante bateu em cima do goleiro. Mas no primeiro ataque cruzeirense, aos 14 minutos, Barreal cruzou da esquerda e Ramiro apareceu nas costas de Reinaldo para meter a cabeça na bola e abrir o placar. Dois minutos depois, Arthur Gomes dominou na entrada da área após a bola bater em Villasanti e sobrar para o atacante, que livre de marcação ajustou e bateu colocado para marcar o segundo da Raposa. Minutos depois o atacante quase marcou mais um, mas parou na defesa de Marchesin. Matheus Pereira apareceu sozinho na grande, aos 34 minutos de jogo, mas pegou mal na bola e isolou.

SEGUNDO TEMPO

Renato retornou do intervalo com quatro substituições no Grêmio. Mas não adiantou nada. O Cruzeiro continuou com a posse de bola e controlando a partida. Aos 11 minutos, o árbitro ergueu o cartão vermelho para Kannemann após dividida com Ramiro. A expulsão deixou o time sem zagueiros e praticamente sem possibilidade de reagir na partida. O Cruzeiro aproveitou e criou ainda duas chances na etapa final, com Arthur Gomes e Matheus Pereira. O atacante parou em Marchesin e o meia colocou para fora. Já o Tricolor ainda teve um lance de perigo com Nathan Fernandes, mas a bola raspou a trave. Sem correr maior risco, coube ao time visitante controlar a partida e garantir mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

EXPULSÃO CONTESTADA

Aos 11 minutos do segundo tempo, Kannemann entrou em uma dividida com Ramiro. Em cima do lance, o árbitro puxou o cartão vermelho e mandou o zagueiro mais cedo para o vestiário, que fez forte reclamação. Na saída do campo, o argentino chutou a placa de publicidade e a porta do vestiário, demonstrando inconformidade com a decisão da arbitragem. O VAR sequer acionou para revisão no monitor.

PRÓXIMOS JOGOS

O Grêmio volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Operário-PR, às 11h, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. No dia anterior, no sábado, o Cruzeiro recebe o Bragantino, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.