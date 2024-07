Idoso é atropelado e vai parar em estado gravíssimo no PS de Rio Branco

Um idoso ainda não identificado foi atropelado no final da manhã desta quarta-feira, 10, e foi parar intubado no Pronto-Socorro de Rio Branco. O acidente aconteceu na Avenida Ceará, nas proximidades de um supermercado, no bairro Sétimo Bec, e também deixou feridos um casal identificado como Gelson Ferreira Franco, de 25 anos, e Andressa Gonçalves da Silva, de 26 anos.

Segundo informações de testemunhas, Gelson e a passageira Andressa trafegavam em uma motocicleta no sentido bairro-centro, quando inesperadamente atropelaram o idoso que tentava atravessar a avenida.

Com o impacto, o idoso foi arremessado, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou, e o casal caiu da moto. Gelson sofreu uma fratura no braço direito e Andressa escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica e outra de suporte avançado foram enviadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao idoso e ao casal e os encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a médica do SAMU, Dra. Denise, o idoso sofreu um afundamento de crânio, um traumatismo cranioencefálico (TCE), foi intubado e seu estado de saúde é gravíssimo. Já o casal deu entrada no hospital em estado estável.

O local do acidente foi isolado pelos policiais militares do Batalhão de Trânsito para a realização de perícia.