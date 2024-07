Vasco estraga volta do Inter ao Beira-Rio, vence a primeira fora

Os dois times voltaram do intervalo com trocas e o Colorado seguiu com o controle da partida. Aos 10 minutos, Alan Patrick, limpou o marcador na frente da área e bateu cruzado, mas o chute saiu pela linha de fundo. Logo depois, Hyoran dominou na grande área, girou e bateu para levar perigo ao Vasco. Mas aos 15 minutos, Robert Renan errou o domínio e Adson aproveitou, passou por Fernando e tocou na saída de Fabrício. O Colorado sentiu o gol. Aos 27 minutos, Fabrício defendeu a finalização de cabeça do Vegetti, mas no rebote Lyncon ampliou o placar. Na base do abafa, o Inter ocupou o campo do adversário e Bruno Gomes encontrou no Bustos na área, Léo não afastou e o lateral do Inter descontou. O Inter criou chances para empatar, mas Gustavo Prado finalizou mal na pequena área e, nos últimos minutos, Robert Renan parou na trave.