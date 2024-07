Flu perde para Fortaleza e chega a 12 jogos sem vencer no Brasileiro

O Fortaleza venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (7) pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, Lucero fez o gol da vitória de cabeça aos 10 minutos do segundo tempo.

Com esse resultado, o Fortaleza sobe provisoriamente para a sétima posição com 23 pontos conquistados. A equipe pode ser ultrapassada pelo Athletico-PR que tem 22 pontos, ocupa a oitava posição, e ainda entra em campo neste domingo (7) contra o Atlético-GO.

Já a situação do Fluminense fica cada vez pior. O Tricolor carioca já era o lanterna do Brasileiro e, não só segue na 20ª posição com apenas sete pontos somados, como chegou a 12 jogos sem vencer na competição. A última vitória do Flu foi contra o Vasco no dia 20 de abril. De lá para cá soma nove derrotas e três empates.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (11) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza enfrenta o Flamengo, no Rio de Janeiro, às 20h, enquanto o Fluminense encara o Criciúma, às 20h, no estádio Heriberto Hülse.