O Juventude venceu o Grêmio por 3 a 0 na tarde deste domingo (7) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Papo foram marcados por Gilberto, João Lucas e Erick Farias. O resultado coloca o Juventude na 11ª colocação do campeonato. Já o Grêmio fica estacionado na 18ª posição.

