Urgil volta a atender após 22 dias interditado em Rio Branco

O Hospital de Urgência Infantil (URGIL) em Rio Branco anunciou nesta sexta-feira (5) a reabertura das portas, após 22 dias de interdição pela Vigilância Sanitária do Estado do Acre.

De acordo com o advogado da instituição, os problemas que levaram ao fechamento da unidade foram causados por erros de relatório, que já foram sanados.

“O fechamento se deu por inconsistências em relatórios, sobre calibração de equipamentos, descarte de resíduos e até em deslocamento de viaturas. Tudo estava muito mais vinculado a papéis em que estavam formalizadas as informações de funcionamento do hospital. Nós regularizamos todos esses documentos, apresentamos, e com isso, o hospital foi liberado para atender a população”, explicou Marco Antônio Palácio, advogado.

Diante disso, em nota, o hospital divulgou aos clientes que encontra-se totalmente operacional. “Gostaríamos de expressar nosso mais profundo agradecimento pela paciência e compreensão durante esse período desafiador, e reafirmamos que nosso compromisso com a saúde e o bem-estar de nossos pacientes permanece inabalável, e continuaremos a trabalhar diligentemente para garantir a qualidade e a segurança em nossos serviços”, diz um trecho da nota, que está publicada na íntegra abaixo.

Veja a nota:

Prezados parceiros e empresas conveniadas,

Temos a honra de comunicar a toda a comunidade que a URGIL (Urgência Infantil) foi oficialmente vistoriada e encontra-se totalmente operacional.

Após uma criteriosa inspeção e a apresentação de documentos para a renovação de licenças e certificações, a URGIL está novamente apta a atender a população com a excelência e a eficiência que nos caracterizam por mais de 30 anos na prestação de serviços para a população.

Gostaríamos de expressar nosso mais profundo agradecimento pela paciência e compreensão durante esse período desafiador, e reafirmamos que nosso compromisso com a saúde e o bem-estar de nossos pacientes permanece inabalável, e continuaremos a trabalhar diligentemente para garantir a qualidade e a segurança em nossos serviços.

Para mais informações ou esclarecimentos, estamos à disposição através de nossos canais oficiais de comunicação.

Atenciosamente,

URGIL – URGÊNCIA INFANTIL