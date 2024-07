Polícia Militar do Acre realiza ‘Operação Descortino’ em todas as regionais da capital

Para reforçar a segurança em Rio Branco, a Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou nesta sexta-feira, 5, a “Operação Descortino”. Promovida pela Diretoria de Ensino da instituição, a ação faz parte do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA 2023/2024) e visa aplicar técnicas avançadas de comando de patrulha. A operação envolveu 15 viaturas e efetivos de todas as unidades operacionais locais.

O foco principal da operação é intensificar o policiamento ostensivo e preventivo, priorizando a visibilidade em áreas estratégicas, identificadas por análises criminais como pontos sensíveis de violência e incidência de ações criminosas. O planejamento inclui ações direcionadas ao controle do fluxo de trânsito, monitoramento das rotinas comerciais e escolares, além de atenção a todas as regionais da capital.

O tenente Misael Almeida, responsável pela operação Descortino, falou sobre o objetivo da operação. “Queremos dar mais visibilidade e reforçar ao policiamento territorial nas áreas, e levar maior sensação de segurança à população. É uma oportunidade para que os alunos estejam praticando o exercício de comandar às equipes por meio do planejamento e execução das operações”, explicou o oficial.

O aluno CHOA Iracélio Melo falou sobre a relevância da operação para o curso em exercício. “A importância da ‘Operação Descortino’ na disciplina de Prática de Comandante de Patrulha é exatamente essa: a de inserir o aluno na realidade que ele irá enfrentar. Assim que nomeados, provavelmente, teremos atribuição de comandante de patrulha, e aqui é uma forma de nos mostrar como serão as nossas funções”, disse.

A “Operação Descortino” representa um esforço coordenado da Polícia Militar para fortalecer a segurança pública na capital, implementando medidas proativas para garantir a tranquilidade e a proteção dos cidadãos.