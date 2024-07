Lula se compara a Silvio Santos: “São poucas pessoas que ganharam muita oportunidade sem estudar”

Ao falar sobre a importância da educação para ter uma boa profissão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se comparou ao apresentador e empresário Silvio Santos, dono do SBT, dizendo que são poucas as pessoas que ganharam muita oportunidade de ir para a universidade.

A fala aconteceu nesta sexta-feira (5), em Diadema, na Grande São Paulo, durante a entrega de um Centro Educacional Unificado (CEU).

“O que faz uma pessoa ter salário bom é a pessoa ter uma bela de uma profissão, ser especialista em alguma coisa e com especialidade ganhar sua vida. São poucas pessoas que ganharam muita oportunidade sem estudar, eu sou uma delas, que virei presidente da República”, disse Lula, que era torneiro mecânico antes de entrar na política.

Natural do Rio de Janeiro, Silvio Santos começou a trabalhar como vendedor ambulante no centro da cidade aos 14 anos e também se formou como técnico em contabilidade. Ele comercializava carteiras, canetas, bijuterias, bonecas entre outros produtos.

Além do dono do SBT, Lula citou Amador Aguiar, fundador do banco Bradesco, como outra pessoa que conseguiu ter êxito profissionalmente sem ir à universidade. Aguiar estou até o quarto ano do primário.

“E o Amador Aguiar, presidente do Bradesco, que também não tinha diploma universitário. Isso demonstra que a gente não pode arriscar na sorte, tem que estudar”, declarou.

Antes de ir para Diadema, o chefe do Executivo esteve em Osasco, para a entrega de um novo prédio da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), cidade que possui relação com Silvio Santos e Amador Aguiar. As sedes do SBT e do Bradesco são localizadas no município da zona oeste.